Barrios volta a treinar, mas Marcelo Grohe e Edilson viram desfalques no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira: vai poder contar com o atacante Lucas Barrios para o duelo entre Grêmio e Vitória, neste domingo, às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após se recuperar de lesão no adutor da coxa direita, o atacante participou normalmente de uma atividade técnica nesta sexta-feira e está à disposição para o duelo deste domingo, que será na Serra Gaúcha porque a Arena Grêmio, em Porto Alegre, receberá um show do Coldplay neste sábado. Sem ritmo, porém, ele pode iniciar no banco de reservas.

Mas se Lucas Barrios está de volta, Renato Gaúcho tem uma série de novos problemas. Com dores na cervical, o goleiro Marcelo Grohe ficará alguns dias afastado, enquanto que o lateral-direito Edilson, com desconforto muscular e gripe, também está vetado para o duelo. Os dois, contudo, devem estar recuperados até o primeiro duelo da final da Copa Libertadores, no próximo dia 22, contra o Lanús, em Porto Alegre.