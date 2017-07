Barrios volta a treinar e deve reforçar o Grêmio contra o Santos

Depois da boa vitória sobre o Atlético Paranaense na quinta-feira, em Curitiba, pela Copa do Brasil, o elenco do Grêmio retornou a Porto Alegre nesta sexta e já iniciou a preparação para enfrentar o Santos no domingo, na Arena do Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que iniciaram a partida contra o Atlético Paranaense fizeram um trabalho regenerativo no vestiário, enquanto os demais jogadores realizaram um treino técnico em campo reduzido, comandando pelo técnico Renato Gaúcho.

E o grande destaque da atividade foi a presença de Lucas Barrios. Ausente dos dois últimos jogos devido a um desconforto muscular, o atacante treinou normalmente nesta sexta-feira e, assim, deve ser titular no duelo contra o Santos.