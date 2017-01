Barcelona vai duelar com Real Sociedad e Real Madrid pegará Celta na Copa do Rei

Após a definição dos últimos classificados às quartas de final da Copa do Rei, os próximos confrontos da competição espanhola foram sorteados nesta sexta-feira e determinaram que o Barcelona, o atual bicampeão do torneio, vai lutar por uma vaga nas semifinais diante da Real Sociedad.

A Real Sociedad vem sendo um adversário indigesto para o Barcelona nos últimos anos, especialmente quando atua em casa, no Estádio Anoeta, que será o palco do duelo de ida e onde não perde para o oponente desde 2007. Assim, terá que superar esse retrospecto negativo no País Basco para decidir a vaga no Camp Nou em situação mais confortável.

Com uma impressionante série invicta de 40 jogos, o Real Madrid terá pela frente o Celta de Vigo, sendo mandante no duelo de ida e visitante no segundo confronto. E o retrospecto recente dos atuais campeões mundiais diante do Celta é ótimo, só com vitórias nos últimos cinco compromissos, incluindo um massacre por 7 a 1 no primeiro semestre de 2016.

O Atlético de Madrid de Madrid terá pela frente o Eibar, classificado pela primeira vez às quartas de final da Copa do Rei, sendo o mandante do duelo de ida. O outro confronto será entre o Alcorcón, único time da segunda divisão classificado para esta etapa da competição, e o Alavés, que ascendeu à elite do futebol espanhol na temporada passada.

Os confrontos que determinarão os semifinalistas da Copa do Rei vão ser disputados nos próximos dois meios de semana. A decisão do torneio está agendada para 27 de maio.

