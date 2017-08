Barcelona recebe pagamento de multa e Neymar fica livre para assinar com PSG

O Barcelona confirmou nesta quinta-feira que a rescisão do contrato de Neymar foi paga, o que o faz não ser mais jogador do clube catalão e também o tornará reforço do Paris Saint-Germain. Em comunicado publicado no seu site oficial, o time espanhol explicou que o advogado do atacante, Juan de Dios Crespo, foi diretamente até a sede da equipe e entregou ao diretor geral do Barcelona, Òscar Grau, o cheque de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 819 milhões), valor estipulado para rompimento do vínculo.

A ação do representante legal de Neymar se deu depois de a liga espanhola rejeitar receber o pagamento da multa rescisória do atacante nesta quinta-feira, horas antes. Assim, com essa decisão, o brasileiro não é mais jogador do Barcelona e vai se transferir ao Paris Saint-Germain, em negociação que deverá ser oficializada pelo time francês nas próximas horas.

LEIA TAMBÉM: À espera do Rio Branco, Edson Vieira recusa novos convites

A concretização da negociação torna Neymar o jogador mais caro da história do futebol, superando em muito a maior transação, ocorrida no ano passado, quando o Manchester United desembolsou 105 milhões de euros (R$ 387 milhões) para tirar o francês Paul Pogba da Juventus.