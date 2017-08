Barcelona endurece e pode atrasar a estreia de Neymar no PSG

A próxima partida do Paris Saint-Germain é neste domingo, contra o Guingamp, fora de casa, e para estar apto a jogar o brasileiro precisa estar inscrito até a noite do dia anterior.

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, demonstrou que o clube ficou insatisfeito com a saída de Neymar em declaração dada na última segunda-feira. “Neymar fez parte de nosso clube, mas agora já é história. Foi uma decisão sua e fizemos tudo que estava ao nosso alcance para que ficasse. Tudo tem um limite e nenhum jogador pode estar acima do Barcelona”, declarou o dirigente, ao dizer que a forma de saída do brasileiro não foi a melhor.

É justamente por causa dessa rescisão conflituosa que o Barcelona está fazendo jogo duro. O catariano Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, disse que Neymar foi muito respeitoso com o Barcelona e o atacante afirmou estar triste pelo fato de os torcedores do clube que deixou o considerem um traidor.

Para terminar o seu vínculo com o clube espanhol, o atacante informou o desejo de mudar de clube e rescindiu unilateralmente seu contrato pagando a cláusula no valor de 222 milhões de euros (R$ 821,4 milhões).