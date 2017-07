Barcelona confirma saída de Mathieu, oficializado como reforço do Sporting

O Barcelona divulgou comunicado nesta sexta-feira para confirmar que chegou a um acordo com o zagueiro Jérémy Mathieu para rescindir o contrato do jogador francês, que também foi oficializado neste mesmo dia como novo reforço do Sporting, de Portugal.

De lá para cá, ele ganhou nove títulos, sendo que já em sua primeira temporada ajudou o time a conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. Ele também acumulou pelo time outros dois troféus da Copa do Rei, um outro da Liga Espanhola, uma taça do Mundial de Clubes da Fifa e ainda faturou uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Espanha.

Na última temporada, porém, Mathieu foi atrapalhado por uma série de lesões que o permitiram disputar apenas 16 jogos em todas as competições que o time catalão participou no ciclo 2016/2017 do futebol europeu. Ao total, ele atuou em 91 partidas e marcou quatro gols, sendo três pelo Campeonato Espanhol e um pela Copa do Rei.

“O Barcelona deseja ao jogador muita sorte e novos êxitos em sua nova fase profissional”, ressaltou o clube no final do comunicado divulgado nesta sexta, quando o Sporting também encerrou o breve informe que oficializou a contratação do atleta de forma muito parecida ao dizer que “deseja as melhores felicidades profissionais e pessoais” ao francês, que também está acostumado a jogar como lateral-esquerdo.