Barcelona confirma lesão e Coutinho ficará afastado por 20 dias

O brasileiro Philippe Coutinho é oficialmente jogador do Barcelona. O meia assinou na manhã desta segunda-feira seu contrato de cinco temporadas e meia com o clube espanhol e foi apresentado para a torcida no Camp Nou. Adquirido junto ao Liverpool por cerca de R$ 620 milhões, como a segunda maior transação da história, o brasileiro, no entanto, não poderá fazer sua estreia tão cedo. O clube divulgou uma nota informando que foi detectada uma lesão no atleta, que deverá deixá-lo fora de combate por 20 dias.

“Coutinho apresenta uma lesão evolutiva na face anterior da coxa direita. O tempo de baixa situa-se nos 20 dias”, disse o comunicado liberado pelo departamento médico catalão após os tradicionais exames realizados antes do acordo entre clube e jogador.

Com a informação, Coutinho deve fazer sua estreia apenas no fim do mês, contra o Alavés, dia 28 de janeiro, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Como já defendeu o Liverpool pela Liga dos Campeões, o brasileiro não estará à disposição do técnico Ernesto Valverde para a sequência da competição europeia. O Barcelona enfrenta o Chelsea nos dias 20 de fevereiro e 14 de março.