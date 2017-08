Barcelona cede Marlon ao Nice por 2 temporadas para brasileiro ‘seguir crescendo’

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a cessão do zagueiro brasileiro Marlon, de 21 anos, que atuava pela equipe B, para o Nice, da França, para as temporadas 2017/2018 e 2018/2019. O clube espanhol, que tem o direito de reavê-lo ao final do primeiro ano, ressaltou em seu site oficial que a negociação servirá para o brasileiro “seguir crescendo” na carreira.

O jogador foi formado nas categorias de base do Fluminense e chegou ao time catalão no ano passado por um período de empréstimo. Ainda em 2016, o defensor estreou pelo time principal catalão em uma partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa diante do Celtic, em Glasgow, na Escócia.

LEIA TAMBÉM: Vitória aposta em torcida e reforços para superar o Atlético-MG em Salvador

Marlon fez ainda outras duas exibições pela equipe principal do Barcelona nas duas últimas rodadas da edição passada do Campeonato Espanhol – contra Las Palmas e Eibar. O jovem, que tem no currículo convocações pelas equipes sub-20 e sub-23 do Brasil, teve os direitos adquiridos em definitivo pela diretoria do Barcelona.