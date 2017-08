Barcelona avisa que não pagará bônus de R$ 96 milhões por renovação a Neymar

A diretoria do Barcelona voltou a expor a sua insatisfação com a decisão de Neymar de trocar o clube pelo Paris Saint-Germain ao declarar nesta sexta-feira que está “muito descontente” com o brasileiro e não vai pagar o agora seu ex-jogador o bônus de 26 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões) estipulado quando renovou o seu contrato, que não vai ser cumprido.

A confirmação da decisão do clube foi dada pelo porta-voz do Barcelona, Josep Vives. “O clube não vai pagar o bônus”, declarou, se referindo ao valor que seria pago a Neymar depois de o jogador brasileiro acertar em outubro a renovação do seu contrato com o time espanhol até 2021.

LEIA TAMBÉM: Arana diz não ter pressa de ir para Europa e sonha com Barcelona ou Real Madrid

Na visão do clube catalão, com a decisão do atacante de não cumprir esse acordo e se transferir para o Paris Saint-Germain poucos meses depois de ter renovado o vínculo, as condições para o pagamento das luvas a Neymar não foram atendidas.