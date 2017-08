Barcelona admite interesse em Coutinho e Dembélé: ‘Realmente queremos eles’

A diretoria do Barcelona aproveitou a apresentação do volante Paulinho, nesta quinta-feira, para confirmar o interesse em dois nomes bastante especulados neste mercado de transferência. O clube espanhol admitiu que está em busca das contratações do meia brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool, e do atacante Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund.

Desde então, cresceram os rumores sobre as contratações de Coutinho e Dembélé, e os dois jogadores já demonstraram o desejo de defender as cores do Barça. O brasileiro inclusive já pediu publicamente para ser negociado para o time espanhol, enquanto o atacante francês chegou a faltar a treino do Borussia.

Os dois, no entanto, enfrentam a resistência de seus clubes. No Liverpool, o técnico Jürgen Klopp voltou a garantir a permanência de Coutinho nesta quinta. “Nada mudou. Não me disseram nada de diferente sobre o assunto”, disse. Já o Dortmund chegou a multar Dembélé e o suspendeu dos treinos do clube por seu comportamento.

Apesar dos rumores, o mercado de transferência do Barcelona se resumiu a Paulinho até o momento. O time catalão desembolsou 40 milhões de euros para tirar o jogador do Guangzhou Evergrande, da China, apesar da desconfiança de parte de sua torcida.