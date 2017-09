Balotelli faz 2, Nice goleia o Monaco e deixa PSG isolado na liderança do Francês

Com Mario Balotelli inspirado, o Nice surpreendeu o Monaco neste sábado e conseguiu uma goleada por 4 a 0, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O atacante italiano marcou duas vezes e foi decisivo para acabar com os 100% de aproveitamento do adversário na competição.

A vitória do Nice beneficiou o Paris Saint-Germain, que na sexta-feira goleou o Metz por 5 a 1 e ficou isolado na ponta da tabela com 15 pontos. O Monaco agora está em segundo lugar, com 12, e o Nice aparece na zona intermediária da classificação, com seis.

O Monaco contou com a presença de três brasileiros entre os titulares. O zagueiro Jemerson, o lateral-esquerdo Jorge e o lateral-direito Fabinho, que tem atuado como volante. Pelo Nice, atuou o zagueiro Marlon, revelado pelo Fluminense e que pertence ao Barcelona.