Bale sofre nova lesão muscular e segue como desfalque no Real Madrid

Os problemas físicos de Gareth Bale parecem mesmo não ter fim, e nesta sexta-feira, o Real Madrid anunciou uma nova lesão do galês. De acordo com o clube, o jogador sofreu uma ruptura fibrilar do músculo adutor da perna esquerda, o que o manterá afastado dos gramados.

Como de costume, o Real não divulgou a previsão de afastamento para Bale. O galês, no entanto, não estará em campo com a equipe no clássico diante do Atlético de Madrid no próximo dia 18, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

“Nosso jogador Gareth Bale, que sentiu incômodos em sua perna esquerda no fim do treino da última quinta-feira, foi submetido hoje a diferentes exames pelo departamento médico do Real Madrid. Foi diagnosticada uma ruptura fibrilar no terceiro médio do músculo adutor largo”, explicou o clube.