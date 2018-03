Balbuena vê time ‘muito precipitado’ e revela que ele e Romero jogarão na quinta

O capitão do Corinthians, Balbuena, revelou que houve uma cobrança geral entre os jogadores do time durante e depois da derrota por 3 a 2 para o Bragantino, neste domingo à tarde, no Pacaembu, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Para completar, lamentou o fato de que a equipe não conseguiu exibir a postura mais adequada para sair de campo com um resultado melhor.

“Houve cobrança durante o jogo, no intervalo e depois do jogo”, disse o zagueiro paraguaio. “Erramos ao tentarmos acelerar o jogo. Fomos muito precipitados. São detalhes que não podemos repetir na segunda partida.”

Autor do primeiro gol corintiano neste domingo, Balbuena também festejou muito o segundo, marcado por Pedrinho no fim da partida. “É melhor 3 a 2 do que 3 a 1, um gol a menos para poder tentar trabalhar melhor em casa. Sabemos que na nossa arena conhecemos muito bem o campo”, destacou o paraguaio.

Após o confronto no Pacaembu, para surpresa de muitos, Balbuena revelou que ele e Romero poderão participar do segundo jogo diante do Bragantino, quinta-feira, no Itaquerão, mesmo depois de terem sido convocados nesta semana para defender a seleção paraguaia em amistosos em datas reservadas pela Fifa no fim deste mês. “Jogamos na quinta e nos apresentamos na sexta”, disse o atleta.