Balbuena fala em empate ‘amargo’ e Carille lamenta erros de passes no Corinthians

O empate do Corinthians por 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo, no Itaquerão, manteve a equipe com folga na liderança do Campeonato Brasileiro, mas os jogadores deixaram o gramado achando que poderiam ter feito mais. Principalmente no segundo tempo, o time carioca foi melhor e teve mais oportunidades de vencer a partida. Ao final do jogo, o zagueiro Balbuena comentou sobre o resultado.

“Empatar em casa sempre tem um sabor amargo, mas pela qualidade do Flamengo, acaba até sendo um bom resultado. O Flamengo tem um elenco forte e experiente”, analisou o defensor, que destacou a qualidade da partida. “Não tem jogo fácil no Brasileiro. Pelo menos, foi uma grande partida e agora temos que descansar e nos preparar bem para a sequência dos jogos.”

O técnico Fábio Carille acredita que os erros de passe foram preponderantes para o time levar sufoco na etapa final. “A gente errou muito passe no segundo tempo e o Flamengo cresceu. A gente teve dificuldade para sair jogando de trás e o Flamengo jogou no nosso campo na maior parte do segundo tempo”, comentou o treinador.