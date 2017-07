Balbuena e Pedrinho garantem vaga do Timão

Balbuena é o maior responsável pela classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O zagueiro paraguaio mais uma vez marcou diante do Patriotas, da Colômbia, e abriu o caminho da vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Pedrinho ainda fez seu primeiro gol, para a alegria dos quase 35 mil torcedores presentes.

No jogo de ida, o placar foi de 1 a 1, com gol de Balbuena também. O paraguaio marcou pelo segundo jogo consecutivo – fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo, no Rio, e chegou a cinco no ano. Na próxima fase, o time alvinegro pega Independiente Medellín ou Racing, que jogam nesta quinta-feira, na Colômbia. No primeiro jogo, o time argentino venceu por 3 a 1, em casa. Foto: Marcos Bezerra / Futura Press / Estadão Conteúdo

Apesar da classificação, o Corinthians não foi bem em nenhum dos dois jogos diante dos colombianos. Nesta quarta-feira, a única real oportunidade de gol foi justamente no gol de Balbuena. Como já esperava, paciência foi fundamental para superar o Patriotas. O time colombiano chegou a ter a posse de bola por alguns minutos, mas priorizou a marcação. Só não conseguiu sair em contra-ataque, como queria, por falta de qualidade de seus meias.