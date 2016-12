‘Baixinho’ de 1,63 m é esperança do União Barbarense

Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Uma das esperanças do União Barbarense na Copa São Paulo de Futebol Júnior mede apenas 1,63 metro. O baixinho Ródney, de 18 anos, tem se destacado ao longo da preparação da equipe para a competição e é a aposta do técnico Rafael Chieregato para surpreender o sistema defensivo dos favoritos Capivariano e São Paulo na primeira fase – os dois adversários foram finalistas do Campeonato Paulista Sub-20 deste ano.

Segundo o atacante, a baixa estatura pode ser compensada em campo com a velocidade e a habilidade. “Procuro ser rápido e sobressair sobre os meus adversários com a habilidade também”, conta Ródney, que não esconde o frio na barriga por estar às vésperas de sua primeira Copinha.

“A ansiedade bate, é minha primeira Copa São Paulo e sabemos que é a grande vitrine do futebol brasileiro. Espero mostrar meu futebol para poder disputar a Série A2 pelo União ou acertar com algum outro time. Estou no momento de acertar um contrato profissional”, afirma o garoto, que marcou oito gols no último Campeonato Paulista Sub-20.