Bahia recebe o Sport no Brasileirão motivado pelo retorno de Rodrigão

O técnico Jorginho terá alguns importantes reforços no Bahia para a partida deste domingo contra o Sport, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de cumprir suspensão, o volante Matheus Sales está de volta e deve iniciar no time titular. Outras novidades serão a presença do lateral colombiano Armero e do atacante Maikon Leite, que estão recuperados de contusão e devem iniciar no banco. Mas a grande novidade será o retorno de Rodrigão.

O centroavante estreou no Bahia com dois gols, na vitória sobre a Ponte Preta, mas em seguida sofreu uma luxação no dedão do pé. “O time ganha muito. Está recuperado, treinou bem, mas é claro que precisa de alguns cuidados. É um jogador de área, a gente tem visto o quanto tem precisado desse jogador”, comenta Jorginho. “A equipe sente porque a gente vê a necessidade desse jogador que faz papel de pivô e desse cara que conhece tudo. A bola sobra para ele e sabe o que faz.”