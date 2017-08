Bahia esconde escalação e aposta no mistério para enfrentar o Vasco

Com algumas dúvidas na definição do time titular, o Bahia vai apostar no mistério para o importante duelo deste domingo, contra o Vasco, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques durante os treinos foi a presença do lateral-esquerdo Juninho Capixaba como titular, embora o técnico interino Preto Casagrande tenha afirmado posteriormente que era apenas um teste. O atacante Rodrigão e o zagueiro Tiago, que sentiram problemas durante a semana, também não estão confirmados.

“Todo mundo que está aqui tem chance de aparecer no domingo. Vocês estão aqui no dia a dia, no treinamento. Eu confio neles e conto com cada um deles para qualquer partida. Não é o fato do Juninho ter treinado um dia ou outro que é considerado titular”, despista Preto Casagrande, explicando o que espera do Bahia para o confronto. “A gente precisa ter qualidade, valorizar a bola e ter transição ofensiva rápida.”