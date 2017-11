Bahia busca virada, mas Robinho dá empate ao Atlético-MG com golaço em Salvador

Na briga pelo mesmo objetivo de buscar uma vaga no G7 do Campeonato Brasileiro, que garante vaga na Copa Libertadores, Bahia e Atlético Mineiro empataram por 2 a 2, nesta tarde de domingo, na Arena da Fonte Nova, em Salvador, pela 34.ª rodada da competição. O time da casa chegou a buscar uma virada na etapa final do confronto, mas Robinho, que já havia aberto o placar do duelo, marcou um golaço para garantir a igualdade ao time alvinegro.

O resultado, porém, não foi suficiente para deixar os atleticanos mais próximos do G7, pois a equipe mineira, décima colocada, foi aos 46 pontos, enquanto o Flamengo, atual sétimo colocado, já tem 50. Também com 46 pontos, mas em vantagem nos critérios de desempate, o Bahia ocupa o nono lugar – o Vasco, que empatou com o São Paulo neste domingo, é o oitavo na tabela, com 49 pontos.

LEIA TAMBÉM: Roma bate Milan, obtém 4ª vitória seguida e faz rival cair para 7º no Italiano

Mesmo repleto de reservas e com improvisações, por causa de contusões e suspensões, o Atlético Mineiro saiu na frente logo aos quatro minutos de jogo neste sábado. Valdívia recebeu na intermediária e enfiou em velocidade para Robinho. Ele entrou na área e, com calma, tocou por cima na saída de Jean. O visitante quase ampliou com Otero, de falta, aos nove minutos. Todos imaginavam que ele fosse cruzar. Mas Jean, atento, defendeu bem.