Bahia busca empate com o Fluminense, mas amplia jejum de vitórias no Brasileirão

O inferno astral do Bahia continua. Na tarde deste domingo, o time comandado por Jorginho criou muitos lances de perigo e foi buscar no fim da partida o empate por 1 a 1 com o Fluminense, na Arena Fonte Nova, em Salvador, mas completou um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 12.ª rodada.

A última vitória do Bahia foi no dia 8 de junho, quando bateu o Cruzeiro por 1 a 0. De lá para cá, aconteceram três empates e quatro derrotas. Com 12 pontos, o time aparece perto zona de rebaixamento, em 16.º lugar. Superar o rival Vitória pelo menos ruim saldo de gols: -1 a -5. Já o Fluminense chegou ao terceiro empate seguido e perdeu a chance de entrar no grupo de classificação para a Libertadores, com 17 pontos.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Bahia, que teve aproximadamente 70% de posse de bola. No entanto, os donos da casa pararam em quatro defesas difíceis de Júlio César e um gol incrível desperdiçado por Mendoza de cabeça após tabela com Vinícius. Henrique ainda salvou uma bola quase em cima da linha em cabeçada de Tiago.