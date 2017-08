Avaí precisa pontuar em Curitiba para deixar zona de rebaixamento do Brasileirão

O Avaí espera encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, mas para isso não pode mais vacilar. O primeiro passo é vencer o confronto direto contra o Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, pela 18.ª rodada. O confronto na Arena da Baixada, em Curitiba, vai começar a partir das 19h30.

O time vem de uma derrota por 2 a 0 para o Palmeiras fora de casa, o que freou a reação do time nas últimas rodadas, ainda com 17 pontos. Mas nas contas da comissão técnica, um ponto fora de casa pode ser importante porque o time catarinense vai fechar o turno em casa diante do Santos, neste domingo. “São dois jogos chaves, mas temos que pensar cada um deles de forma separada. Mas consideramos importante virar o turno fora do grupo lá de baixo”, explicou o técnico Claudinei Oliveira.

Um dos principais jogadores do elenco, o meia Juan foi expulso em São Paulo e está automaticamente suspenso. O desfalque abriu uma vaga no time titular. No trabalho da última terça-feira, o técnico testou a equipe com três atacantes e ensaiou Rômulo ao lado de Joel e Júnior Dutra. Se preferir manter a mesma formação que vinha atuando, o jovem Luan Pereira é opção. Mas ele deve começar no banco de reservas.