Avaí e São Paulo empatam com gols de pênalti

O ponto somado leva o São Paulo para 23 pontos. Com um ponto a menos, o Avaí está em penúltimo lugar, à frente apenas do Atlético-GO, dentro da zona de rebaixamento.

Avaí e São Paulo empataram por 1 a 1, na tarde deste domingo, na Ressacada, em Florianópolis, resultado ruim para dois times que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os dois gols da partida pela 21ª rodada saíram no segundo tempo, ambos de pênalti: Júnior Dutra abriu o placar para o Avaí e Hernanes empatou para a equipe paulista.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

O primeiro tempo foi fraco. Muita marcação, poucas chances de gols e cada bola disputada com intensidade. Sobrou disposição, faltou técnica. A baixa pontuação de ambos os times no início do returno e a zona do rebaixamento atraindo como um imã pesou. Avaí e São Paulo pareciam muito mais preocupados em não levar o gol do que propriamente em sair em vantagem.

Ainda assim, o visitante São Paulo teve mais a posse de bola. Permaneceu com a ela, mas não soube ser perigoso ou agressivo. Assustou em apenas duas oportunidades, ambas em jogadas aéreas. Aos 18 minutos, após cruzamento de Marcos Guilherme, Gilberto cabeceou e Douglas espalmou. No último lance do primeiro tempo, Cueva cobrou falta e Rodrigo Caio cabeceou à direita do gol.

O segundo tempo começou com o Avaí mais acelerado e ofensivo, partindo em busca da vitória dentro do seu estádio. Mas foi do time paulista a melhor chance até então. Aos 11 minutos, Edimar cruzou da esquerda, Hernanes cabeceou para o chão e obrigou Douglas a praticar grande defesa.

Melhor em campo, o clube catarinense abriu o placar aos 24 minutos. Capa cruzou da esquerda e, antes da conclusão de Willians, Edimar derrubou o atacante do Avaí. O árbitro Leandro Vuaden anotou o pênalti. Na cobrança, Júnior Dutra marcou seu quinto gol na competição.

Quatro minutos depois Júnior Dutra perdeu ótima chance de ampliar o placar. O goleiro Sidão errou na saída de bola, o atacante avançou até a entrada da área e chutou com perigo à esquerda do gol.

Em desvantagem e, àquela altura, na zona do rebaixamento, o São Paulo saiu desesperado ao ataque. Na pressão, conseguiu um pênalti após Pedro Castro colocar a mão na bola involuntariamente. Hernanes cobrou no canto direito de Douglas, que chegou a tocar na bola, mas insuficiente para fazer a defesa.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 x 1 SÃO PAULO

AVAÍ – Douglas Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Airton e Capa; Luan (Luan Pereira), Judson, Pedro Castro e Juan (Diego Tavares); Júnior Dutra e Joel (Willians). Técnico: Claudinei Oliveira.

SÃO PAULO – Sidão; Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei (Jonatan Gomez), Petros e Hernanes; Marcos Guilherme, Gilberto (Denilson) e Cueva (Lucas Fernandes). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Júnior Dutra, aos 24, e Hernanes, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Diego Tavares (Avaí); Hernanes, Arboleda e Edimar (São Paulo).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).