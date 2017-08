Avaí e Santos empatam sem gols em jogo com três bolas na trave

A trave foi a grande personagem do empate por 0 a 0 entre Santos e Avaí neste domingo, na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Apesar do jogo sem gols, as equipes criaram boas chances e esbarraram três vezes na trave. Duas delas, aliás, impediram gols que seriam espetaculares.

O resultado deste domingo deixou o Santos com 35 pontos, ainda na terceira colocação, enquanto o Avaí está em penúltimo com 18. Pelo Brasileirão, o time catarinense volta a jogar no próximo sábado, fora de casa, contra o Vitória, enquanto o Santos recebe o Fluminense em 14 de agosto, no Pacaembu. Antes, porém, o clube paulista encara o Atlético Paranaense na quinta-feira, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores, na Vila Belmiro, depois de ter vencido a ida por 3 a 2.

Com uma sequência de oito partidas sem perder no Brasileiro e contando com o retorno dos laterais Victor Ferraz e Zeca, o Santos entrou em campo embalado pelo bom momento, mas logo esbarrou na forte marcação do adversário. A equipe do técnico Levir Culpi só foi chegar pela primeira vez aos 15 minutos. E foi em um lance fortuito: o zagueiro Alemão desviou para trás, de cabeça, e acertou o travessão.