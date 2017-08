Avaí e Chapecoense fazem duelo catarinense em clima de decisão no Brasileiro

O técnico Claudinei Oliveira ganhou uma boa notícia para o duelo catarinense. Após ter deixado o treino de quinta-feira mais cedo, o volante Simião foi liberado pelo departamento médico, treinou normalmente na sexta e foi confirmado no time titular. Assim, ele formará o meio-de-campo com Judson e Pedro Castro. O técnico considera o experiente Juan como um meia-atacante, quase um ponta pelo lado direito.

Apesar de não perder há três jogos, o Avaí aparece na vice-lanterna, com 22 pontos, a três da própria Chapecoense, que por enquanto está fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos, em 15.º lugar. O time de Chapecó vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na última quarta-feira, dentro da Arena Condá.

Desde o início da competição o Avaí trabalhava com o objetivo de somar muitos pontos em casa, onde empatou nas duas últimas vezes em que atuou diante de sua torcida. Ficou no 0 a 0 com o Santos e na última vez igualou em 1 a 1 com o São Paulo. Neste intervalo, ganhou do Vitória, por 1 a 0, em Salvador. “O importante é pontuar, mas pelas circunstâncias, temos que pensar sempre em vencer” discursou o técnico do clube.

Pelo lado da Chapecoense, Vinícius Eutrópio ganhou dois reforços. Recuperado de uma lesão na coxa, o atacante Arthur voltou a ficar à disposição. A tendência é que volte ao time titular, mas Wellington Paulista corre por fora pela vaga.

LEIA TAMBÉM: França espera que Neymar promova 'revolução' na economia do futebol nacional

Além de Arthur, a outra novidade fica por conta do volante Moisés Ribeiro. Ele cumpriu suspensão automática na última rodada e treinou entre os titulares. Enquanto isso, o recém-contratado Canteros apareceu no BID e deve ficar como opção no banco de reservas. Ele foi contratado para suprir a saída de Andrei Girotto, negociado com o Nantes, da França. O argentino, que atua como volante e meia, tem vínculo com o Flamengo até julho de 2018 e vem de empréstimo para o Velez Sarsfield, da Argentina.

“O jogo contra o Avaí acabou se transformando em um campeonato à parte por se tratar de um clássico e de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Virou um jogo de seis pontos. Respeitamos sempre o adversário, mas vamos para Florianópolis para conquistar os três pontos”, afirmou Vinícius Eutrópio, de olho na reabilitação.