Auxiliares estrangeiros de Ceni prometem trazer experiência europeia ao São Paulo

A delegação do São Paulo acaba de ganhar mais duas nacionalidades. Depois de apostar nas duas últimas temporadas em treinadores estrangeiros, a equipe comandada por Rogério Ceni terá na comissão técnica um inglês e um francês, que foram apresentados nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. Os dois prometeram ter condições de se adaptar ao novo ambiente de trabalho e contribuir com o clube.

O inglês Michael Beale e o francês Charles Hembert foram colegas de Ceni no curso de técnico promovido pela Federação Inglesa de Futebol e abriram mão de antigos empregos para comporem a equipe de trabalho tricolor. Beale deixou o sub-23 do Liverpool para ser auxiliar técnico. Hembert trabalhava em uma agência que atua na logística para equipes de futebol e será o supervisor técnico.

“Estou muito feliz com a oportunidade. É um grande clube. Tenho respeito pelo Rogério, aprendo todo dia”, afirmou Beale, que há um mês começou a estudar português e já consegue se comunicar no idioma. “Sempre vi na Inglaterra vários jogadores estrangeiros. Muitos deles eram brasileiros. Então vim para cá para ter essa experiência. É uma grande oportunidade para mim”, comentou.

Hembert elogiou o São Paulo pela coragem em recrutar dois estrangeiros. Ele ressaltou ter trabalhado com logística para equipes durante a disputa da Copa América e da Copa do Mundo, o que lhe possibilitou boas experiências. “Posso ter um balanço de tudo isso, tanto das delegações, como das organizações dos eventos. Assim, tenho um panorama de tudo”, disse. O francês já morava no Brasil e fala português com fluência.

Rogério Ceni afirmou que escolheu os dois por confiar na capacidade de ambos demonstrada durante a convivência no curso e pelo trabalho anterior da dupla no futebol. “Eles vão trazer a experiência da Europa, vão me ajudar nos treinos. Espero que os resultados venham. Vamos tentar montar uma equipe forte e competitiva”, explicou.

Um dos auxiliares de Ceni, o inglês Beale publicou livros sobre diferentes métodos de treinamento para times de futebol. Hembert tem no currículo o trabalho na logística da seleção de Camarões durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014.