Auxiliares de Tite na seleção vão assistir à Florida Cup nos EUA

Com a participação de cinco clubes brasileiros, a Florida Cup será acompanhada de perto pela comissão técnica da seleção. Auxiliares de Tite no comando do País, Cleber Xavier e Matheus Bachi viajarão para os Estados Unidos para assistir às partidas do torneio de pré-temporada.

“Temos a chance de observar in loco cinco equipes importantes do futebol brasileiro em pré-temporada. O objetivo não é só para o amistoso contra a Colômbia, mas também para seguir o que fizemos no ano passado de seguir de perto os jogadores que monitoramos”, explicou o coordenador de seleções Edu Gaspar.

LEIA TAMBÉM: Grêmio descarta facilidade em grupo da Libertadores para 2017

De acordo com informações da CBF, Cleber e o filho de Tite, Matheus, viajariam ainda nesta terça-feira para os Estados Unidos. Os auxiliares vão acompanhar também os treinos dos cinco clubes brasileiros na competição.

“Mais do que observar o jogador nos treinos e em seus jogos, também nos aproximamos do clube para fortalecer nossa relação com as outras comissões técnicas, o que nós julgamos ser muito importante”, explicou Cleber Xavier.

O primeiro time brasileiro a entrar em campo é o Atlético-MG, que pega o Bayer Leverkusen nesta quarta. Na quinta, o Bahia vai encarar o Wolfsburg. Corinthians, São Paulo e Vasco disputarão somente a segunda parte do torneio, a partir de domingo.

LEIA TAMBÉM: Neilton volta a manifestar desejo de ficar no Botafogo: 'Dei prioridade'