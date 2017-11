Austrália bate Honduras por 3 a 1 e fatura a penúltima vaga na Copa do Mundo

A Austrália venceu a Honduras por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Sydney, e conquistou a penúltima vaga em aberto para a Copa do Mundo de 2018. Com o triunfo, a seleção australiana se tornou o 31º país confirmado no Mundial que será realizado na Rússia, onde a nação vai disputar pela quinta vez uma edição da principal competição do futebol do planeta.

Esse foi o jogo de volta da repescagem mundial das Eliminatórias, sendo que no duelo de ida deste mata-mata, realizado na semana passada, o representante da Concacaf ficou no 0 a 0 com a Austrália, em solo hondurenho, antes da nação da Oceania que é filiado à Confederação Asiática de Futebol vencer em solo australiano.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, a Austrália só conseguiu abrir o placar do duelo desta quarta-feira no segundo tempo. E o grande nome do jogo acabou sendo o capitão da seleção da casa, o meio-campista Mile Jedinak. Ele começou a pavimentar o caminho para o triunfo do seu país ao cobrar falta da meia-lua, aos 9 minutos, e ver Henry Figueroa tentar fazer o corte, mas cabecear a bola para as próprias redes, marcando contra.