Audax elimina Atlético-MG nos pênaltis e pega o Flamengo na Copa São Paulo

O Atlético Mineiro foi surpreendido pelo Audax, na noite deste domingo, em Osasco, e acabou eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes foram a campo pela terceira fase e o time paulista venceu por 4 a 1 na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Com isso, se classificou para as oitavas de final.

Na próxima fase, o Audax vai enfrentar o Flamengo, que garantiu a vaga também neste domingo, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba. Horário, data e local do confronto ainda vão ser divulgados nesta segunda-feira pela Federação Paulista de Futebol.

O time da casa foi superior durante boa parte do primeiro tempo. Com técnica e organização, conseguiu envolver o adversário, mas pecou muito na hora das finalizações e pagou caro por isso. Quando o Atlético-MG se encontrou no jogo, mostrou eficiência. Aos 36 minutos, Wandrew aproveitou falha da defesa para abrir o placar. O segundo saiu aos 42, quando Alerrandro apareceu livre e mandou para a rede.