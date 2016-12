A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quinta-feira os finalistas do prêmio de melhor jogador do continente no ano. Os atacantes Aubameyang, do Borussia Dortmund, Riyad Mahrez, do Leicester, e Sadio Mané, atualmente no Liverpool, disputarão o troféu de 2016.

A entrega da premiação acontecerá no dia 5 de janeiro, na Nigéria. O grande favorito ao prêmio é Mahrez. O argelino nunca sequer figurou entre os três finalistas, mas viveu na temporada passada seu grande momento, ao ser, ao lado de Jamie Vardy, o principal protagonista da surpreendente campanha do Leicester no título inglês.

LEIA TAMBÉM: Wendell Lira aposta em Neymar como vencedor do Prêmio Puskas deste ano

Para conquistar o troféu, no entanto, ele terá que superar o atual vencedor Aubameyang. O gabonês teve outro ótimo ano com o Borussia Dortmund, como em 2015, quando ficou com o prêmio, e 2014, ano em que foi segundo colocado. Já o senegalês Mané corre por fora, após um bom ano com as camisas do Southampton e do Liverpool.

Os finalistas foram definidos em votação realizadas por treinadores, diretores de federações nacionais e jornalistas. O egípcio Mohamed Salah, da Roma, e o argelino Islam Slimani, do Leicester, também foram lembrados, mas não tiveram pontos suficientes para irem à decisão.

O prêmio de melhor jogador africano do ano existe desde 1992, ano em que o vencedor foi o ganês Abedi Pelé. Já o venceram nomes como George Weah, Emmanuel Amunike, Nwankwo Kanu, Samuel Eto’o, Didier Drogba, entre outros. Entre 2011 e 2014, Yaya Touré conquistou o troféu consecutivamente.

LEIA TAMBÉM: Rio Branco e União fazem dérbi para cumprir tabela

A CAF também premiará o melhor jogador africano do ano em atividade no continente. Dois dos finalistas atuam no campeão continental Mamelodi Sundowns, da África do Sul: o ugandense Denis Onyango e o zimbabuano Khama Billiat. O terceiro na disputa é o zambiano Rainford Kalaba, do Mazembe.