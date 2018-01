Aubameyang é afastado e Borussia Dortmund só empata com o Wolfsburg no Alemão

Sem Pierre-Emerick Aubameyang, afastado por questões disciplinares, o Borussia Dortmund decepcionou sua torcida neste domingo. Apenas empatou com o Wolfsburg por 0 a 0, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão.

O frustrante empate em casa deixou a equipe na quarta colocação, com 29 pontos, dois atrás do segundo colocado RB Leipzig e a um do terceiro Schalke 04 – o Bayern de Munique soma 44 e lidera com folga. Já o Wolfsburg tem 20 pontos e está em 12º.

O Borussia Dortmund iniciou o duelo deste domingo com um importante desfalque. O atacante Aubameyang foi afastado por “razões disciplinares”, segundo informou o técnico Peter Stöger antes da partida.