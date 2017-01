Atual campeão, Flamengo vence o São Bento-SP no sufoco avança na Copa São Paulo

Atual campeão, o Flamengo carimbou a sua vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o São Bento-SP por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Anacleto Campanella, na cidade de São Caetano do Sul (SP). O time carioca lidera o Grupo 23, com seis pontos, por ter melhor saldo de gols (6 a 4) do que o São Caetano, também já classificado.

Mas a vaga flamenguista não saiu com a facilidade esperada porque teve pela frente um adversário guerreiro e que jogava as suas últimas chances na competição. No primeiro tempo, Patrick perdeu um pênalti defendido pelo goleiro Mateus, mas Kléber, de cabeça, abriu o placar aos 46 minutos.

No segundo tempo, o time carioca sofreu um apagão e permitiu que o adversário, mesmo cansado, chegasse ao empate aos 35 minutos com Luiz Gabriel. O gol da vitória saiu somente nos acréscimos, aos 47, com Hugo Moura. Vitória no sufoco.

Na preliminar, o São Caetano venceu o Central-PE por 3 a 1, chegou aos seis pontos e com a vaga nas mãos. São Bento e Central, com duas derrotas e nenhum ponto, estão eliminados. Neste domingo, às 18h45, Flamengo e São Caetano disputam a liderança da chave.

OUTROS JOGOS – Pelo Grupo 25, o Audax-SP vencia o jogo por 4 a 2, na Arena Barueri, em Barueri (SP), mas terminou com uma derrota por 5 a 4 para o Floresta-CE. O resultado embola a chave e deixa os dois times com os mesmos três pontos.

Conterrâneo do Audax, o Grêmio Osasco também chegou ao seis pontos ao vencer o Real Noroeste-ES por 1 a 0, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pelo Grupo 27. Mas só pode carimbar a classificação na última rodada, já que ainda pode ser alcançado por Fluminense e Interporto-TO, ambos com três pontos.

Confira mais resultados desta sexta-feira:

São Caetano-SP 3 x 1 Central-PE

União Mogi-SP 2 x 1 River-PI

Audax-SP 4 x 5 Floresta-CE

Grêmio Osasco-SP 1 x 0 Real Noroeste-ES

São Bento-SP 1 x 2 Flamengo-RJ