Atlético-PR visita a desesperada Ponte Preta de olho em vaga na Libertadores

O Atlético Paranaense está a cinco pontos de uma vaga para a Copa Libertadores e restam apenas quatro jogos para o término do Campeonato Brasileiro. Para encurtar esta distância e seguir vivo na briga, o time precisa vencer a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 35.ª rodada.

O duelo não deve ser fácil já que a equipe do interior paulista luta contra o rebaixamento. A Ponte Preta hoje é a 18.ª e antepenúltimo colocada com 36 pontos, a três do Vitória, o 16.º na tabela de classificação e fora do grupo da degola. O Atlético Paranaense ocupa a 12.ª colocação, com 45 pontos.

Para a partida, o técnico Fabiano Soares ainda não contará com os meias Felipe Gedoz e Nikão, machucados. Ele informou que deve levar praticamente os mesmos jogadores que participaram da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. “Teremos praticamente o mesmo grupo que foi ao Rio. Logicamente, iremos trocar alguns atletas para dar mais oxigênio ao time”, afirmou.