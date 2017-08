Atlético-PR vence a 3ª seguida e freia embalo do Palmeiras

Foi um primeiro tempo sonolento do Palmeiras. Cuca preferiu discutir mais com o árbitro do que organizar sua equipe. Parecia que a formação fazia sua primeira apresentação junta, tamanho era o descompasso entre os setores. O entrosamento estava tão longe do ideal que Fernando Prass optou pelas ligações diretas ao ataque. Em algumas ocasiões, de goleiro para goleiro – atravessando o meio de campo e os homens de frente. Mas a marcação do Atlético-PR não deu espaço nem brechas. O Palmeiras jogava mal e, pior, se contentava em tocar a bola de lado, sem oferecer perigo ao gol de Weverson.

Antes, havia perdido no Allianz Parque somente para o Corinthians por 2 a 0. Assim, a equipe encerra sua participação no turno da competição de forma melancólica, mas ainda entre os melhores do torneio, em quarto lugar, longe do líder Corinthians – a diferença é de 15 pontos – e de olho “apenas” na Copa Libertadores – joga nesta quarta-feira, em casa, contra o Barcelona, do Equador, pelas oitavas de final. A boa notícia ficou por conta da volta do volante Moisés.

O Palmeiras amargou neste domingo sua segunda derrota dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Com um time reserva, não teve forças nem competência para superar o Atlético-PR e perdeu por 1 a 0, gol de Thiago Heleno, aos 18 minutos do primeiro tempo, pela 19ª rodada.

Com a marcação encaixada atrás da linha da bola, e até do meio de campo, o Atlético-PR explorou os erros dos donos da casa. Sem conseguir nada no ataque, o nervosismo já podia ser sentido no time do Palmeiras já nos primeiros minutos. Nada dava certo. Fabiano deixava uma avenida pela direita, nem sempre coberta por Jean. Na esquerda, Michel Bastos tinha trabalho na marcação e não funcionava até a linha de fundo. Diante de tamanha fragilidade, o time do Paraná avançou. Em um escanteio aos 18 minutos, Thiago Heleno subiu mais do que Juninho e marcou gol de cabeça: 1 a 0, um merecido castigo ao time mais desarrumado em campo. O único que tentou sair do lugar-comum no setor ofensivo no primeiro tempo foi Raphael Veiga, mesmo assim trocado por Cuca no intervalo para a reestreia de Moisés.

Sair na frente era tudo que o Atlético-PR queria para manter sua forma de jogar como visitante. A equipe continuou explorando os erros de passes (e foram muitos) dos donos da casa. Quando atacava, o Palmeiras era uma equipe confusa. Reclamou de alguns toques de mão na área, mas nenhum deles ficou caracterizado como pênalti. Aos 46, Prass ainda teve de fazer boa defesa para impedir gol de Ederson – seria o segundo dos visitantes. A derrota parcial quebrava uma sequência de cinco partidas sem derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e jogava por terra a tentativa de o time conseguir um ponto a menos do que obteve no primeiro turno do torneio nacional do ano passado, quando se sagrou campeão.

LEIA TAMBÉM: Entre desfalques e novidades, Cruzeiro enfrenta o Sport em busca da 2ª vitória

A única boa notícia do jogo para o Palmeiras foi a volta de Moisés. Ele fez sua primeiro partida após passar por cirurgia e longo período de recuperação, entrando no lugar de Raphael Veiga. Mesmo assim, o time não conseguiu achar o caminho do gol em sua casa. Teve mais oportunidades do que na etapa inicial e exigiu, ao menos, que o goleiro Weverson sujasse o uniforme, com duas boas defesas, uma delas nos pés de Erik, em um abafa providencial. O Atlético-PR, em vantagem, desistiu no ataque, chamou o Palmeiras para dentro de sua área sem, no entanto, perder o poder de marcação. Tomou mais sustos, mas conseguiu sustentar o marcador e a vitória, sua terceira nas últimas três rodadas do Nacional.

Com isso, o Atlético-PR chegou aos 26 pontos, na zona intermediária da classificação. Assim como para o Palmeiras, o seu próximo compromisso será pela Libertadores – na quinta-feira, visita o Santos, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final, tentando reverter o placar de 3 a 2 sofrido no jogo de ida.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 X 1 ATLÉTICO-PR

PALMEIRAS – Fernando Prass, Fabiano, Edu Dracena, Juninho (Antônio Carlos) e Michel Bastos; Jean, Tchê Tchê, Zé Roberto e Raphael Veiga (Moisés); Erik (Deyverson) e Borja. Técnico: Cuca

ATLÉTICO-PR – Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Estevan Pavez, Lucho González (Eduardo Henrique), Sidcley e Guilherme; Pablo Felipe (Nikão) e Ederson (Lucas Fernandes). Técnico: Fabiano Soares

GOL – Thiago Heleno, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS – Michel Bastos (Palmeiras); Guilherme, Fabrício e Paulo André (Atlético-PR).

RENDA – R$ 1.706.659,17.

PÚBLICO – 29.722 pessoas.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.