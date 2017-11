Atlético-PR vai ter muitas mudanças para se reabilitar no jogo contra o Vasco

O técnico Fabiano Soares deve ter muitas mudanças no time titular do Atlético Paranaense para a 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, o treinador precisa mais do que nunca de uma vitória contra o Vasco, neste domingo, às 19 horas, para seguir sonhando com uma vaga no G7 – zona da Copa Libertadores. O jogo está marcado para a Arena da Baixada, em Curitiba, onde o clube não vence há quase um mês.

Esta sequência ruim estragou os planos do técnico em chegar ao G7. Mesmo assim, antes do duelo contra a Ponte Preta ele falava em ganhar os últimos quatro jogos e garantir uma vaga na Libertadores. Agora a missão ficou bem mais complicada.

A última vitória do Atlético Paranaense como mandante ocorreu no dia 22 de outubro, quando bateu o Sport por 2 a 1, com gol de Felipe Gedoz aos 42 minutos do segundo tempo. O retorno do meia é, inclusive, a principal mudança no time. Ele foi cortado minutos antes da partida contra o Cruzeiro, na 32.ª rodada, afastado para tratar de uma lesão. Recuperado antes do previsto, o camisa 10 está confirmado na lista de relacionados.