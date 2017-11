Atlético-PR tenta superar seguidas mudanças na escalação para encarar o Botafogo

A desconfiguração de sua equipe titular novamente promete ser a principal dificuldade do Atlético Paranaense para o duelo deste sábado contra o Botafogo, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três partidas na competição, sequência que a fez cair para a 13.ª colocação, com 42 pontos, a equipe tem enfrentado uma série de problemas de contusões e suspensões. E o resultado é que o técnico Fabiano Soares não consegue repetir a formação – e nem dar o entrosamento necessário ao time.

Para o duelo contra o Botafogo estão fora os meias Matheus Anjos, Nikão e Felipe Gedoz. Eles até atuaram na derrota para o Corinthians, na última quarta-feira, mas sentiram um desconforto e sequer foram relacionados. A boa notícia fica pelo retorno do meia Guilherme e do lateral-esquerdo Sidcley, desfalques na última rodada.