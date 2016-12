Atlético-PR se reforça com Felipe Gedoz para a Libertadores

A diretoria do Atlético Paranaense fechou a chegada de mais um reforço para a temporada 2017, quando o clube vai disputar a Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação do meia-atacante Felipe Gedoz, que estava no futebol da Bélgica e assinou um contrato válido por três temporadas.

Gedoz vinha defendendo o Brugge, clube que o tirou do Defensor em 2014. Naquele ano, o time uruguaio surpreendeu ao avançar até as semifinais da Copa Libertadores. E o meia-atacante foi um dos destaques daquela boa campanha, tendo marcado quatro gols em dez partidas disputadas.

Agora, aos 23 anos, Gedoz terá a primeira chance de atuar profissionalmente no futebol brasileiro, onde passou pelas divisões de base de três clubes do Rio Grande do Sul, sendo um deles o Juventude. E o gaúcho revelou que está realizando um sonho ao enfim jogar por um time do País.

“Para mim é um sonho de criança. Estive muito tempo fora com as experiências no Uruguai e na Bélgica. Então, estou muito feliz em poder voltar ao meu país e espero mostrar meu futebol aqui”, disse. “Poder realizar esse sonho em um clube com a grandeza do Atlético é especial. Um clube com nível europeu. Estou muito satisfeito e espero dar muitas alegrias ao torcedor”, completou.

No Atlético Paranaense, Gedoz vai vestir a camisa de número 10. E ele espera usar a sua experiência na Libertadores a ajudar na caminha do time dirigido por Paulo Autuori na sua volta ao torneio.

“Por ser jovem, ter sido o vice-goleador da Libertadores foi algo muito marcante. Voltar a jogá-la é muito gratificante para mim. São jogos muito competitivos e acredito que estou pronto para essa competição”, afirmou. “Não é só o sonho do clube, mas sim dos jogadores. Já vivi momentos lindos na Libertadores e sei como é importante. Espero corresponder da melhor maneira possível”, acrescentou.

Antes de Gedoz, o Atlético-PR já havia se reforçado para a próxima temporada com as chegadas de dois jogadores experientes, o lateral-direito Jonathan e o centroavante Grafite.

Na Libertadores, o Atlético-PR vai estrear na segunda fase preliminar diante do colombiano Millonarios. O jogo de ida está agendado para 1º de fevereiro, na Arena da Baixada.