Atlético-PR mira Libertadores e poupa titulares contra o Sport pelo Brasileirão

Preocupado com as oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético Paranaense poupará boa parte de seus titulares para o duelo deste domingo contra o Sport, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 14 pontos na competição e lutando para se distanciar da zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense teve pouco tempo para treinar durante a semana, após ser goleado pelo Grêmio por 4 a 0, pela Copa do Brasil, em Porto Alegre. E, nesta quarta-feira, faz o importante duelo contra o Santos, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Assim, o técnico Eduardo Baptista sequer relacionou o zagueiro Thiago Heleno, os laterais Jonathan e Sidcley, o volante Otávio, o meia Nikão e o atacante Douglas Coutinho. Recuperado de lesão, por outro lado, o zagueiro Paulo André está de volta, assim como o volante Bruno Guimarães e o atacante Ederson, que não podiam ser escalados na Copa do Brasil.