Atlético-PR ignora mando do Flamengo por sequência invicta e vaga no G6

Invicto há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias e um empate, o Atlético Paranaense promete ignorar o mando do Flamengo para o duelo deste domingo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 22ª rodada.

A boa sequência levou o time paranaense aos 30 pontos, se aproximando da disputa por vaga no G6, o grupo dos seis primeiros colocados que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores. E, para o técnico Fabiano Soares, o elenco precisa manter o mesmo comportamento tanto dentro quanto fora de casa se quiser manter a boa fase.

“O bom é que, quando não perde, fortalece a mensagem que você dá aos jogadores. Vão acreditando mais ainda”, explica o treinador. “O que o torcedor pode esperar é uma equipe buscando a vitória, com a cara do Atlético, uma equipe grande, que joga em casa e fora igual para poder somar os três pontos.”