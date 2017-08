Atlético-PR goleia o Avaí por 5 a 0 em casa e se afasta da zona do rebaixamento

O Atlético Paranaense venceu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento. Pela 18.ª rodada, o time rubro-negro goleou o Avaí por 5 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 23 pontos, quatro a mais do que o São Paulo, que perdeu para o Coritiba por 2 a 1 em partida simultânea, no estádio do Morumbi. O time paulista é o primeiro dentro da zona da degola. O Avaí, com 17 pontos, é o 18.º colocado, acima apenas de Vitória, com um ponto a menos, e Atlético Goianiense, lanterna com 12.

LEIA TAMBÉM: Oeste encerra invencibilidade do CRB e entra no G4 da Série B do Brasileiro

O Atlético Paranaense começou melhor e imprimiu pressão durante praticamente todo o primeiro tempo. Empurrando o adversário para o campo de defesa, o time da casa criou uma série de oportunidades para abrir o placar e o gol parecia questão de tempo.