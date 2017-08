Atlético-PR goleia, emplaca 4ª vitória seguida e entra na briga por Libertadores

O Atlético Paranaense emplacou a quarta vitória seguida neste domingo e entrou no G6 – o grupo de classificação para a Copa Libertadores de 2018. Em jogo movimentado, o time rubro-negro goleou o Bahia por 4 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro – a abertura do returno.

Em ascensão na tabela de classificação, o Atlético Paranaense saltou para a sexta colocação, com 29 pontos. No momento, estaria garantido na fase preliminar da Libertadores. Em compensação, o Bahia continua ameaçado pelo rebaixamento. Ocupa a 15.ª posição, com 23 pontos. Apenas um a mais que a Chapecoense, o primeiro clube na degola.

O jogo foi interessante com jogadas de velocidade, movimentação e muita intensidade. Os baianos abriram o placar aos 20 minutos. O lateral-direito Eduardo cruzou da direita, o atacante Rodrigão desviou de cabeça e o atacante colombiano Mendoza emendou de primeira na segunda trave.