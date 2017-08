Atlético-PR esquece boa sequência e prega cautela contra o Grêmio

O Atlético Paranaense quer esquecer sua boa sequência de atuações e resultados para o confronto deste domingo, contra o Grêmio, às 11 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe, afinal, vem de quatro vitórias consecutivas na competição. E deve enfrentar neste domingo um adversário mais preocupado com o duelo da próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Mesmo diante de uma possível equipe alternativa, o técnico Fabiano Soares pede cautela para o confronto.

“Não me iludo com os resultados e sigo uma linha. Tenho que continuar trabalhando, porque o campeonato ainda não acabou”, explica o técnico. “Os jogadores que jogam no Grêmio demonstraram que tem qualidade. É uma grande equipe, com grandes jogadores. Assim como nós, quando temos baixas, os demais atletas demonstram que podem jogar. Independentemente de quem entrar, vamos enfrentar um time forte.”