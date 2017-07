Atlético-PR demite Eduardo Baptista após 4º jogo sem vitória; Autuori também sai

Ele dirigiu o time em 13 jogos, conquistou cinco vitórias, três empates e teve cinco derrotas, duas delas em jogos de mata-mata: para o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil (4 a 0 em Porto Alegre, no dia 28 de junho) e para o Santos, pelas oitavas da Libertadores (3 a 2 em Curitiba, em 5 de julho).

O empate na Arena Condá foi o quarto jogo seguido sem vitórias do time paranaense, sendo dois pelo Brasileirão, com três derrotas nesses compromisso. Assim, Eduardo Baptista teve uma passagem rápida pelo clube, pois foi anunciado em 23 de maio.

O técnico Eduardo Baptista deixou o comando do Atlético Paranaense nesta segunda-feira, um dia após o empate com a Chapecoense em 1 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi informado na manhã desta segunda da sua demissão em uma reunião com a diretoria.

“O Clube Atlético Paranaense informa que, em razão de divergências na implantação das metodologias e filosofia do clube, o treinador Eduardo Baptista foi desligado do seu cargo na manhã desta segunda-feira”, anunciou o clube através de um comunicado oficial.

Paulo Autuori, que comandou o time antes de Eduardo Baptista e depois continuou no clube como manager, também se desligou, em decisão considerada surpreendente pelo Atlético-PR. Ele pediu para deixar o seu cargo por causa da demissão do treinador. A diretoria disse estar inconformada com a decisão de Autuori e lamentou a saída do ex-técnico.

“Em decorrência deste fato, o manager Paulo Autuori solicitou seu desligamento do clube. A diretoria, a comissão técnica permanente e os atletas manifestam seu inconformismo com esta decisão e lamentam profundamente a saída deste profissional de extrema competência que estava engajado com o projeto do clube. O CAP agradece os serviços prestados por ambos os profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, concluiu o clube no seu comunicado oficial.

O Atlético-PR está na 14ª colocação no Brasileirão, com 15 pontos ganhos, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A diretoria ainda não anunciou quem será o substituto de Eduardo Baptista. A equipe já volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o Cruzeiro na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Brasileirão.