Atlético-MG vence Tampa Bay Rowdies em despedida da Florida Cup

O Atlético-MG se recuperou da derrota na estreia da Florida Cup e venceu neste sábado o Tampa Bay Rowdies, por 2 a 0, na cidade norte-americana de São Petersburgo. Com um time formado em sua maioria por jogadores sub-23, o time mineiro superou o adversário com gols de Leonan e Rodrigão. Foi a despedida dos dois times da competição amistosa.

Dos atletas da equipe principal, começaram entre os titulares apenas o goleiro Uilson, o lateral-direito Patric e o volante Lucas Cândido. Nem o técnico Roger Machado, que sequer viajou aos Estados Unidos, esteve no banco de reservas. Quem comandou a equipe foi seu auxiliar, Diogo Giacomini.

Depois de ser superado por 1 a 0 pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, na última quarta-feira, em Orlando, o Atlético-MG demonstrou superioridade em campo e saiu na frente do marcador com um gol do lateral-esquerdo Leonan, logo aos sete minutos de partida. Ele avançou e tocou para Capixaba, que chutou de fora da área. O goleiro Pickens espalmou e Leonan aproveitou o rebote para marcar.

O time mineiro seguiu melhor na partida sem levar grandes sustos e ampliou aos seis minutos da etapa final. Patric cobrou falta da direita e o zagueiro Rodrigão desviou para o gol.

A competição amistosa em grupo único foi denominada “Clash of Nations” (Duelo de Nações). Wolfsburg e Bayer Leverkusen representaram a Alemanha, Atlético-MG e Bahia, o Brasil, e Estudiantes e Rowdies formaram um combinado Argentina/Estados Unidos.

Falta ainda a disputa entre Bahia e Estudiantes, mas a Alemanha não pode ser mais ultrapassada, pois somou dez pontos, contra quatro do Brasil e apenas um do combinado Argentina/Estados Unidos.

O Atlético iniciou a partida deste sábado com: Uilson; Patric, Jesiel, Rodrigão e Leonan; Nathan, Raplh e Lucas Cândido; Capixaba, Carlos e Elder Santana. O time mineiro estreia oficialmente na temporada em 28 de janeiro, diante do América-TO, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Mineiro.

Neste domingo começa outra competição da Florida Cup. Desta vez o torneio será disputado em formato mata-mata e conta com a participação de Corinthians, São Paulo e Vasco. O time carioca estreia justamente neste domingo, às 17 horas (de Brasília), contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Quem ganhar este duelo enfrentará a equipe corintiana, que abre campanha direto nas semifinais, na próxima quarta-feira.

O time são-paulino também estreará na Florida Cup direto nas semifinais, na quinta-feira, e terá como primeiro adversário o vencedor da partida entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia, que será neste domingo.