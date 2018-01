Atlético-MG vence e se classifica à segunda fase da Copa SP; Cruzeiro tropeça

Mais dois times garantiram a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, quando se encerrou a segunda rodada. O Atlético Mineiro ganhou do Rio Branco-ES e “levou junto” o Audax-SP. Por outro lado, o Cruzeiro tropeçou e ainda não está classificado. Restam apenas mais oito vagas.

No estádio José Liberatti, em Osasco (SP), o Rio Branco teve a chance de abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas Hugo cobrou pênalti para fora. O castigo veio na etapa final e em apenas quatro minutos o Atlético Mineiro garantiu a vitória. Alerrandro abriu o placar aos 26 minutos e Welinton ampliou, ambos aproveitando cruzamento.

LEIA TAMBÉM: Espanha abre 2 a 0, leva empate e fica no 3 a 3 em amistoso contra a Rússia

Com esse resultado, o Atlético Mineiro chegou aos mesmos seis pontos que o Audax – goleou o União Barbarense, por 4 a 1, na preliminar – e está na liderança do Grupo 23, graças ao saldo de gols (6 contra 4). Ambos se enfrentam nesta quarta-feira para ver quem fica com o primeiro lugar.