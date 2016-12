Atlético-MG vai levar elenco de jovens à Florida Cup

O Atlético Mineiro vai mesmo utilizar um elenco de jovens na Florida Cup, torneio amistoso que começa para o clube brasileiro no dia 11 de janeiro. De acordo com o auxiliar técnico Diogo Giacomini, que será o treinador da equipe nos Estados Unidos, a ideia é dar rodagem a atletas que brigam por espaço no grupo principal.

“Vamos usar a Florida Cup para dar experiência para essa meninada, mas também para jogadores que estão no elenco principal há algum tempo mas que vieram da base. Alguns que precisam jogar, ganhar experiência também. Ainda estamos formatando os 20 jogadores que vão viajar, mas vai ser uma equipe sub-23 com o objetivo de dar experiência a esse garotos”, comentou Giacomini, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Ele citou nominalmente o goleiro Uilson, o volante Lucas Cândido e o atacante Carlos como atletas que estarão na Florida Cup. O zagueiro Jesiel, o lateral Leonan e o meia Yago também se encaixam no perfil citado pro Giacomini.

Técnico do Atlético Mineiro para 2017, Roger Machado fica no Brasil para, a partir de 7 de janeiro, treinar o elenco principal, que começa a temporada no dia 1.º de fevereiro, jogando clássico contra o Cruzeiro pela Primeira Liga.

Nos Estados Unidos, o Atlético disputa a Florida Cup Challenge, torneio que antecede a competição que terá São Paulo e Corinthians. O time mineiro pega o Bayer Leverkusen no dia 11 e, três dias depois, encara o Tampa Bay Rowdies. Bahia, Estudiantes e Wolfsburg também jogam a competição.

A ideia inicial do Atlético era fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, mas o acidente com o avião da Chapecoense adiou em uma semana a decisão da Copa do Brasil. Com isso, as férias dos jogadores também começou uma semana depois, o que, consequentemente, adiou a reapresentação deles.