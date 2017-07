Atlético-MG treina no Rio antes de retorno a Belo Horizonte

O Atlético Mineiro aproveitou a estada no Rio de Janeiro, nesta manhã de segunda-feira, para começar lá mesmo a preparação para o jogo contra o Santos, que será disputado na quarta, no Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time mineiro fez apenas trabalho físico e regenerativo no hotel em que estava hospedado, após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, domingo, no Engenhão. A delegação atleticana deixa o Rio na tarde desta segunda, rumo a Belo Horizonte.

Nesta terça, no período da tarde, o time retomará os trabalhos, já em casa, para o confronto de quarta, na capital mineira. O treino está marcado para as 15h30. E o jogo de quarta será as 19h30.