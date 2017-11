Atlético-MG se reapresenta com clima leve e Victor paga aposta a Otero por golaço

O Atlético-MG viveu uma rara reapresentação descontraída neste Campeonato Brasileiro. Se a campanha decepciona, a boa vitória do último domingo, sobre o Coritiba, e o golaço marcado por Otero no Independência amenizaram o clima e deixaram a quarta-feira mais tranquila na Cidade do Galo.

Prova disso foi a entrevista coletiva concedida pelo venezuelano. Quando comentava sobre o golaço do meio de campo marcado no fim de semana, Otero foi surpreendido pela presença de Victor, que fez questão de pagar os R$ 100 de uma aposta referente justamente ao chute acertado do meio de campo pelo meia.

“A gente fez uma aposta no treino e, depois, no jogo, ninguém esperava. Foi muito legal ele comemorando o gol no meio do campo, comigo, e me falando que estava me devendo R$ 100. Foi um momento muito feliz para mim”, declarou Otero nesta quarta.