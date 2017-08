Atlético-MG recebe o Corinthians preocupado com a pressão sobre a arbitragem

A arbitragem se tornou o principal foco do Atlético Mineiro para o importante duelo desta quarta-feira contra o líder Corinthians, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro tiveram gols mal anulados na última rodada da competição, embora a equipe do técnico Rogério Micale tenha vencido o Coritiba por 2 a 0, após dois pênaltis discutíveis serem marcados a seu favor. E, para o superintendente de futebol do clube, André Figueiredo, é preciso ter atenção redobrada com o gaúcho Anderson Daronco, que apitará o duelo.

“Nos últimos dois dias, ficamos preocupados com a superexposição do erro de arbitragem no jogo do Corinthians. Se falou depois do jogo, ontem (segunda-feira) e hoje (terça) de novo. Parece que a arbitragem não erra nunca e se errou contra o Corinthians, deu essa superexposição”, comentou o dirigente.