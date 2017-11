Atlético-MG pegará Coritiba pelo Brasileiro em clima de otimismo por Libertadores

O técnico Oswaldo de Oliveira – terceiro treinador atleticano na temporada, sucedendo Rogério Micale e Roger Machado – fez contas e acredita que se o time atingir 56 pontos, ou seja, ganhar os últimos três jogos do Brasileirão, conseguirá a tão sonhada vaga na principal competição continental.

O Atlético Mineiro ainda mantém a esperança de alcançar um lugar na próxima edição da Copa Libertadores. Com 47 pontos, em 11.º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra enfrentará o Coritiba, neste domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36.ª rodada.

Mas a missão do Atlético Mineiro não será simples, pois o time está embolado com várias outras equipes que têm as mesmas aspirações – casos de Vasco, Bahia, Chapecoense, Atlético Paranaense e São Paulo. Além disso, os três últimos oponentes na competição são equipes fortes.

O Coritiba, adversário deste domingo, vem de sete jogos de invencibilidade (quatro vitórias e três empates) e luta para permanecer na elite do futebol brasileiro em 2018, além de visualizar também uma chance de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.

Depois, o time belo-horizontino terá pela frente o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo, na 37.ª e penúltima rodada. Campeão antecipado do Brasileirão, o time alvinegro paulistano vem de quatro vitórias seguidas e tem jogadores ainda lutando por objetivos dentro da competição, caso do centroavante Jô, que sonha em ser o primeiro artilheiro da história corintiana em Campeonatos Brasileiros.

O Atlético Mineiro fechará a sua participação contra o Grêmio, em Belo Horizonte. A equipe tricolor gaúcha não estará mais envolvida na decisão da Copa Libertadores, pois o segundo jogo da final contra o Lanús será no dia 29 deste mês, na Argentina, três dias antes do encerramento do Brasileirão.

Resta saber qual será a motivação dos jogadores gremistas e o time escolhido pelo técnico Renato Gaúcho – titulares, misto ou reservas – para se despedir da competição. A conquista do tricampeonato continental poderia, em tese, facilitar o caminho dos atleticanos, pois os gaúchos estariam em clima de comemoração, sem grandes metas a alcançar no Brasileirão, e já pensando no Mundial de Clubes da Fifa.