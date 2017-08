Atlético-MG para na retranca do Jorge Wilstermann e cai na Libertadores

Em mais uma dolorosa queda nesta temporada, o Atlético Mineiro parou na retranca do Jorge Wilstermann na noite desta quarta-feira e se despediu da Copa Libertadores. Jogando no Mineirão, o time brasileiro não passou do 0 a 0 com o rival boliviano e foi eliminado nas oitavas de final. O Jorge Wilstermann vencera o jogo de ida por 1 a 0.

Com o resultado, o Atlético sofreu mais uma queda no ano, duas semanas depois de levar 3 a 0 do Botafogo e se despedir da Copa do Brasil. Desta vez, a eliminação pode gerar maior prejuízo ao time porque a Libertadores era a grande meta da equipe para o ano. Resta agora o Brasileirão, no qual o Atlético está mais perto da zona de rebaixamento do que do G6, que dá vaga na próxima edição da Libertadores.

LEIA TAMBÉM: Henrique culpa lesões por momento ruim do Flu e projeta fim de jejum na quarta

A eliminação pode marcar a reta final de alguns jogadores mais experientes do elenco, como Fred e Robinho, que vêm sendo alvo constantes de críticas por parte da torcida. Também servirá de pressão sobre o trabalho realizado por Rogério Micale, que substituiu recentemente Roger Machado.